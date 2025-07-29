В Румынии предупредили о распространении фейка о "вступлении в войну"

Министерство внутренних дел Румынии предупредило о распространении в соцсетях фейковых видео, на которых премьер-министр Илие Боложан якобы объявляет о вступлении страны в войну.

Об этом говорится в сообщении румынского МВД, пишет "Европейская правда".

Как пояснило ведомство, в соцсетях распространяют созданные с использованием искусственного интеллекта ролики, "в которых премьер-министр Илие Боложан объявляет о вступлении Румынии в войну, начиная с сентября 2025 года".

"Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, и Румыния не вступает в войну", – отмечают в МВД Румынии.

Там говорят, что фейковые видео являются частью кампании по манипулированию общественным мнением, которые "подрывают доверие к государственным институтам и людям, которые добросовестно выполняют свои обязанности".

Министерство внутренних дел Румынии также недавно заявило о распространении в соцсетях фейковой информации о смерти премьер-министра Илие Боложана.

Ранее Министерство обороны Румынии опровергло распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.