У Румунії попередили про поширення фейку про "смерть премʼєра"

Міністерство внутрішніх справ Румунії у четвер звернуло увагу на поширення у соцмережах фейкової інформації про смерть премʼєр-міністра Іліє Боложана.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства на Facebook, пише "Європейська правда".

МВС Румунії заявило, що зафіксувало поширення на фейкових акаунтах у соцмережах "неправдивої інформації про те, що прем'єр-міністр Румунії загинув у ДТП".

"Наголошуємо, що ця інформація є неправдивою! Прем'єр-міністр НЕ був залучений в жодну дорожньо-транспортну пригоду, а ці дописи мають на меті дезінформацію та маніпулювання громадянами Румунії", – сказали там.

Відомство закликало громадян Румунії не поширювати фейк та "отримувати інформацію з офіційних та надійних джерел".

Раніше Міністерство оборони Румунії спростовувало поширені у соціальних мережах фейкові повідомлення про нібито закриття кордонів та підготовку до війни.

А ще – про начебто мобілізацію діаспори.