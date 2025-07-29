В Іспанії збільшують термін відпустки для догляду за дитиною

Іспанія оголосила у вівторок про плани надати як матерям, так і батькам додатковий тиждень відпустки після народження дитини, продовживши її таким чином до 17 тижнів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Агентство нагадує, що Іспанія та Фінляндія є єдиними країнами ЄС, які пропонують обом батькам рівноцінну повністю оплачувану відпустку у зв'язку з народженням дитини.

Деякі країни, такі як Хорватія, Ірландія та Болгарія, пропонують довшу декретну відпустку, ніж Іспанія, але там відпустка не така тривала саме для батьків.

"Іспанія рухається в напрямку фемінізму та рівності... і назад дороги немає. Ми з нетерпінням чекаємо на це. Чотири з десяти чоловіків у нашій країні зараз беруть відпустку у зв'язку з народженням дитини. І це досягнення фемінізму", – заявила іспанська міністерка праці Йоланда Діас.

Уряд Іспанії також затвердив два додаткові тижні оплачуваної відпустки, яку можна взяти до досягнення дитиною восьмирічного віку.

Програма ще потребує офіційного затвердження парламентом. Ультраліва партія Podemos, одна з кількох груп, голоси яких необхідні для ухвалення змін, наполягає на ще тривалішій декретній відпустці.

Уряду меншості соціаліста Педро Санчеса складно забезпечити достатню кількість голосів в парламенті для ухвалення законів, оскільки він збалансовує окремі переговори з різними політичними фракціями.

Діас заявила, що парламентські групи "добре відреагували" на ініціативу.

Нагадаємо, у січні німецький Бундестаг ухвалив закон, який поширює дію декретної відпустки на жінок, у яких стався викидень після 13 тижнів вагітності.

У квітні 2024 року депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.