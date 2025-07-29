В Испании увеличивают срок отпуска по уходу за ребенком

Испания объявила во вторник о планах предоставить как матерям, так и отцам дополнительную неделю отпуска после рождения ребенка, продлив его таким образом до 17 недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Агентство напоминает, что Испания и Финляндия являются единственными странами ЕС, которые предлагают обоим родителям равноценный полностью оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.

Некоторые страны, такие как Хорватия, Ирландия и Болгария, предлагают более длительный декретный отпуск, чем Испания, но там отпуск не такой длительный именно для отцов.

"Испания движется в направлении феминизма и равенства... и обратной дороги нет. Мы с нетерпением ждем этого. Четыре из десяти мужчин в нашей стране сейчас берут отпуск в связи с рождением ребенка. И это достижение феминизма", – заявила испанская министр труда Йоланда Диас.

Правительство Испании также утвердило две дополнительные недели оплачиваемого отпуска, который можно взять до достижения ребенком восьмилетнего возраста.

Программа еще нуждается в официальном утверждении парламентом. Ультралевая партия Podemos, одна из нескольких групп, голоса которых необходимы для принятия изменений, настаивает на еще более длительном декретном отпуске.

Правительству меньшинства социалиста Педро Санчеса сложно обеспечить достаточное количество голосов в парламенте для принятия законов, поскольку он балансирует отдельные переговоры с различными политическими фракциями.

Диас заявила, что парламентские группы "хорошо отреагировали" на инициативу.

Напомним, в январе немецкий Бундестаг принял закон, который расширяет действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.

В апреле 2024 года депутаты Европарламента поддержали резолюцию с призывом к Совету Евросоюза добавить вопросы сексуального и репродуктивного здоровья и право на безопасный и легальный аборт в Хартию основных прав ЕС.