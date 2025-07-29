Качинський скликає антиміграційний марш, в уряді Польщі відреагували

Речник уряду Польщі Адам Шлапка назвав "лицемірством" оголошення голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського про проведення 11 жовтня маршу проти імміграції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Качинський повідомив у вівторок, що 11 жовтня відбудеться маніфестація проти нелегальної міграції. Він також закликав "всі патріотичні сили" взяти в ній участь.

Коментуючи цю заяву на пресконференції, речник польського уряду сказав, що "відчуває огиду до лицемірства". Він додав, що за часів урядування "ПіС" "був найбільший в історії приплив мігрантів до Польщі".

"А тепер (Качиньський. – Ред.) хоче проводити антимігрантські марші, це важко назвати інакше, як лицемірством", – оцінив Шлапка.

Він додав, що "ПіС" "цинічно будує свій політичний меседж на нагнітанні і створенні дуже поганих ксенофобських процесів, які рано чи пізно можуть призвести до агресії".

Хвиля акцій проти імміграції та політики уряду Дональда Туска уже відбулась у Польщі в середині липня, їх організувала ультраправа партія "Конфедерація".

Нагадаємо, 7 липня у Польщі почало застосовуватися рішення уряду про тимчасовий контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою для протидії нелегальній міграції. Після завершення поточного терміну 5 серпня очікується його продовження.