Качиньский созывает антимиграционный марш, в правительстве Польши отреагировали

Спикер правительства Польши Адам Шлапка назвал "лицемерием" заявление председателя партии "Право и справедливость" Ярослава Качинского о проведении 11 октября марша против иммиграции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Качиньский сообщил во вторник, что 11 октября состоится манифестация против нелегальной миграции. Он также призвал "все патриотические силы" принять в ней участие.

Комментируя это заявление на пресс-конференции, спикер польского правительства сказал, что "испытывает отвращение к лицемерию". Он добавил, что во время правления "ПиС" "был самый большой в истории приток мигрантов в Польшу".

"А теперь (Качиньский. – Ред.) хочет проводить антимигрантские марши, это трудно назвать иначе, как лицемерием", – оценил Шлапка.

Он добавил, что "ПиС" "цинично строит свой политический месседж на нагнетании и создании очень плохих ксенофобских процессов, которые рано или поздно могут привести к агрессии".

Волна акций против иммиграции и политики правительства Дональда Туска уже прошла в Польше в середине июля, их организовала ультраправая партия "Конфедерация".

Напомним, 7 июля в Польше начало применяться решение правительства о временном контроле на границах с Германией и Литвой для противодействия нелегальной миграции. После истечения текущего срока 5 августа ожидается его продление.