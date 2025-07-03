На востоке Германии борются с несколькими лесными пожарами

В нескольких общинах на востоке Германии борются с масштабными лесными пожарами, примерно сотне человек пришлось покинуть дома.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Один из очагов пожара – бывший военный полигон на границе Саксонии и Бранденбурга, возгорание произошло во вторник. Пожар до сих пор неконтролируемый и охватывает 200 гектаров, распространяясь преимущественно на север.

На месте работают около 480 пожарных из обеих земель. Дополнительной угрозой являются неразорвавшиеся боеприпасы, которые могли остаться на полигоне.

Основная работа сосредоточена возле города Ниска. Для трех ближайших к пожару населенных пунктов объявили предупреждение.

Двое пожарных в этом районе получили значительные ожоги.

В связи с пожаром пришлось эвакуироваться около сотни жителей района Гайдехаузер, в том числе 45 человек-жителей центра для людей с инвалидностью.

Еще один пожар площадью 300 гектаров бушует в Тюрингии возле населенного пункта Гьоссельсдорф, его называют крупнейшим с 1993 года. Огонь все еще не взяли под контроль, несмотря на то, что ночью был дождь.

Тюрингия в связи со стихийным бедствием объявила чрезвычайную ситуацию. В ликвидации задействованы пожарные из всех районов этой земли.

Прилегающие районы Заальфельд-Рудольфштадт и Зоннеберг объявили предупреждение для местных жителей о значительной задымленности и посоветовали держать окна закрытыми, а вентиляцию выключенной. Также граждан призвали воздержаться от поездок в районы возле очага пожара, чтобы не мешать пожарным.

В дополнение возле Зоннеберга горело засеянное поле, огонь уничтожил полтора гектара урожая, прежде чем его потушили.

Кроме того, с вечера среды лесной пожар тушат в районе Гарц земли Саксония-Анхальт. Огонь удалось взять под контроль. Местным жителям также посоветовали некоторое время не открывать окна из-за задымленности.

На греческом острове Крит из-за неконтролируемого лесного пожара эвакуировали тысячи людей, среди которых много иностранных туристов.

В Турции из-за лесных пожаров в нескольких районах эвакуировали 50 тысяч человек.