У Гаазі роздали сертифікати бездомним, яких змусили переїхати через саміт НАТО

Влада Гааги надала близько 40 бездомним, які на час проведення саміту НАТО були змушені переїхати, подарункові сертифікати на заміну втрачених речей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Omroep West.

Під час саміту НАТО в Гаазі діяла надзвичайна постанова, згідно з якою люди, які проживали в лісах біля міста, повинні були покинути це місце. Їх розмістили в порожній школі.

Ще 35 бездомних сімей, які проживали в одному з готелів Гааги, також змусили тимчасово переїхати, щоб звільнити місце для інших гостей.

Оскільки перед самітом Альянсу ліси довкола Гааги прибирали, з них могли зникнути речі, які належали бездомним – наприклад намети. Саме для їхньої компенсації бездомним і роздали подарункові сертифікати одного зі спортивних магазинів.

Речник муніципалітету Гааги у коментарі Omroep West назвав такий крок "благородним жестом". А заборона на перебування у лісі, за його словами, була спрямована проти туристів, а не бездомних.

Гаазька влада також запевнила, що місто надає додаткову допомогу бездомним після того, як їх довелося переселити через саміт НАТО.

Нагадаємо, Гаага напередодні саміту НАТО перетворилась на "фортецю" завдяки посиленим заходам безпеки.

Інші організаційні деталі – у статті "Найдорожча зустріч заради Трампа".