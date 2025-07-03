В Гааге раздали сертификаты бездомным, которых вынудили переехать из-за саммита НАТО

Власти Гааги предоставили около 40 бездомным, которые на время проведения саммита НАТО были вынуждены переехать, подарочные сертификаты на замену утраченных вещей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Omroep West.

Во время саммита НАТО в Гааге действовало чрезвычайное постановление, согласно которому люди, проживавшие в лесах возле города, должны были покинуть это место. Их разместили в пустой школе.

Еще 35 бездомных семей, проживавших в одном из отелей Гааги, также вынудили временно переехать, чтобы освободить место для других гостей.

Поскольку перед саммитом Альянса леса вокруг Гааги убирали, из них могли исчезнуть вещи, принадлежащие бездомным – например, палатки. Именно для их компенсации бездомным и раздали подарочные сертификаты одного из спортивных магазинов.

Представитель муниципалитета Гааги в комментарии Omroep West назвал такой шаг "благородным жестом". А запрет на пребывание в лесу, по его словам, был направлен против туристов, а не бездомных.

Гаагские власти также заверили, что город оказывает дополнительную помощь бездомным после того, как их пришлось переселить из-за саммита НАТО.

Напомним, Гаага накануне саммита НАТО превратилась в "крепость" благодаря усиленным мерам безопасности.

Другие организационные детали – в статье "Самая дорогая встреча ради Трампа".