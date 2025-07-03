Президентка Єврокомісії не стала казати, чи готують "план Б" через вето Орбана щодо України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не стала розкривати, чи мають у ЄС "план Б", якщо Угорщина і далі блокуватиме початок фактичних переговорів про вступ України, та зазначила, що з цього приводу йде інтенсивна дипломатична робота.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на спільній пресконференції керівництва ЄС, головуючої Данії та президента України Володимира Зеленського 3 липня в Орхусі.

Керівникам ЄС поставили запитання про те, чи можливо подолати вето Угорщини і як, та чи має Євросоюз "план Б".

"По-перше, потрібно визнати що Україна робить складні комплексні реформи в умовах війни на виживання. Темпи прогресу України вражають. Також хочу нагадати, що ми погодили, що процес вступу має бути заснованим на заслугах. Це не політичний процес… Комісія підтвердила, що Україна заслужила на відкриття першого кластеру", – відповіла фон дер Ляєн.

"Тож зараз тривають інтенсивні перемовини, щоб ми дотримувалися власних принципів – про те, що це процес, заснований на заслугах", – додала вона.

Як відомо, фактичний початок переговорів України про вступ заблокований з боку угорського прем’єра Віктора Орбана, який активно використовує тему вступу України до ЄС у своїх внутрішньополітичних інтересах.

Зокрема, угорська влада влаштувала маніпулятивне опитування громадян щодо того, чи згодні вони на вступ України до ЄС, та стверджує, що 95% проголосували проти.

Вето Угорщини підняло питання про "розрив" пакета України і Молдови, аби не погіршити позиції президентки Молдови Маї Санду перед осінніми парламентськими виборами. Проте у ЄС вірять у можливість подолати вето Орбана невдовзі після початку головування Данії у Раді ЄС, тож цього сценарію поки вдалося уникнути.

Данія на початку головування у Раді ЄС пообіцяла максимальний тиск на Угорщину для розблокування запуску переговорів з Україною.

"ЄвроПравда" вже розповідала про "план Б", який обговорюють на випадок, якщо Орбана все ж не вдасться переконати.