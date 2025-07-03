Президент Еврокомиссии не стала говорить, готовят ли "план Б" из-за вето Орбана для Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не стала раскрывать, есть ли у ЕС "план Б", если Венгрия и дальше будет блокировать начало фактических переговоров о вступлении Украины, и отметила, что по этому поводу идет интенсивная дипломатическая работа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на совместной пресс-конференции руководства ЕС, председательствующей Дании и президента Украины Владимира Зеленского 3 июля в Орхусе.

Руководителям ЕС задали вопрос о том, возможно ли преодолеть вето Венгрии и как, и есть ли у Евросоюза "план Б".

"Во-первых, нужно признать, что Украина проводит сложные комплексные реформы в условиях войны на выживание. Темпы прогресса Украины впечатляют. Также хочу напомнить, что мы согласовали, что процесс вступления должен быть основан на заслугах. Это не политический процесс... Комиссия подтвердила, что Украина заслужила на открытие первого кластера", – ответила фон дер Ляйен.

"Поэтому сейчас продолжаются интенсивные переговоры, чтобы мы придерживались своих принципов – о том, что это процесс, основанный на заслугах", – добавила она.

Как известно, фактическое начало переговоров Украины о вступлении заблокировано со стороны венгерского премьера Виктора Орбана, который активно использует тему вступления Украины в ЕС в своих внутриполитических интересах.

В частности, венгерские власти устроили манипулятивный опрос граждан о том, согласны ли они на вступление Украины в ЕС, и утверждают, что 95% проголосовали против.

Вето Венгрии подняло вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед осенними парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

Дания в начале председательства в Совете ЕС пообещала максимальное давление на Венгрию для разблокирования запуска переговоров с Украиной.

"ЕвроПравда" уже рассказывала о "плане Б", который обсуждают на случай, если Орбана все же не удастся переубедить