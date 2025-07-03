Україна отримає 76 млн євро на євроколію від Львова до польського кордону

Україні погодили фінансування від ЄС у розмірі 76 млн євро на будівництво євроколії від Львова до польського кордону.

Як інформує "Європейська правда", про це у своєму Telegram оголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Віцепрем’єр повідомив, що Координаційний комітет програми ЄС Connecting Europe Facility схвалив проєкт "Укрзалізниці" з будівництва євроколії від Львова до польського кордону. На нього нададуть фінансування у розмірі 76 млн євро.

"Це перша повноцінна ділянка майбутнього прямого залізничного з’єднання європейською колією з Європою: Скнилів – Мостиська ІІ, зі стандартом колії 1435 мм", – деталізував Олексій Кулеба.

Він зазначив, що поява євроколії скоротить час на дорогу, розвантажить пункти пропуску і створить нові можливості для транзиту.

"Надважливий проєкт, особливо в умовах великої війни, коли йдеться про здатність країни забезпечувати стабільність, рух, взаємодію з партнерами… Це інвестиція в економічну стійкість України, розвиток торгівлі, підсилення експорту, нові можливості для бізнесу та логістики. Це чіткий сигнал, що Україна вже частина європейської транспортної мережі", – зазначив віцепрем’єр.

У 2024 році почали будівництво євроколії від Ужгорода до кордону з ЄС.

Відмінність ширини колії із європейськими сусідами є не тільки в України – наприклад, Фінляндія через історичні обставини також будувала свою мережу залізниці з широкою колією і тепер реалізовує проєкти для зручного сполучення з сусідньою Швецією. Залізниця держав Балтії також має широку колію.