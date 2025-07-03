Украина получит 76 млн евро на евроколейку от Львова до польской границы

Украине согласовали финансирование от ЕС в размере 76 млн евро на строительство евроколей от Львова до польской границы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Telegram объявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Вице-премьер сообщил, что Координационный комитет программы ЕС Connecting Europe Facility одобрил проект "Укрзализныци" по строительству евроколей от Львова до польской границы. На него будет выделено финансирование в размере 76 млн евро.

"Это первый полноценный участок будущего прямого железнодорожного сообщения европейской колеей с Европой: Скнилов – Мостиска II, со стандартом колеи 1435 мм", – детализировал Алексей Кулеба.

Он отметил, что появление евроколей сократит время в пути, разгрузит пункты пропуска и создаст новые возможности для транзита.

"Крайне важный проект, особенно в условиях большой войны, когда речь идет о способности страны обеспечивать стабильность, движение, взаимодействие с партнерами... Это инвестиция в экономическую устойчивость Украины, развитие торговли, усиление экспорта, новые возможности для бизнеса и логистики. Это четкий сигнал, что Украина уже часть европейской транспортной сети", – отметил вице-премьер.

В 2024 году начали строительство евроколей от Ужгорода до границы с ЕС.

Различие ширины колеи с европейскими соседями есть не только у Украины – например, Финляндия в силу исторических обстоятельств также строила свою сеть железных дорог с широкой колеей и теперь реализует проекты для сообщения с соседней Швецией. Железная дорога стран Балтии также имеет широкую колею.