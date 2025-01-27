Фінляндія добудовує залізницю для пасажирського сполучення зі Швецією

Фінляндія орієнтовно за рік зможе запустити довгоочікуване пасажирське залізничне сполучення зі Швецією.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Залізнична гілка довжиною близько 20 км прямує від Торніо на заході Фінляндії до шведської Гапаранди і дозволить з пересадкою подорожувати між двома країнами.

Нещодавно завершили її електрифікацію, на проєкт отримали фінансову підтримку від ЄС. У рамках проєкту розширили та реконструювали залізничний переїзд через річку, по якій проходить кордон.

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Міністерка з транспорту і комунікації Лулу Ранне розповіла, що триває останній етап дослідження щодо того, як краще запускати пасажирські маршрути.

"Якщо усе піде безпроблемно, буде можливо почати експлуатацію на межі 2025-2026 років", – зазначила посадовиця.

Запуск гілки потребуватиме субсидій, оскільки витрати на обслуговування неможливо буде покривати із собівартості квитків. Щорічно на субсидії може бути необхідно 1,2-2,1 млн євро.

Ще одним завданням буде визначення залізничного оператора і владнання юридичних питань – як внутрішніх, так і тих, що потребують погодження зі Швецією.

Фінський оператор VR вже запропонував варіанти того, як бачить можливу роботу цього сполучення, проте це не єдиний претендент на маршрут.

Фінляндія у ХІХ сторіччі, коли починалось будівництво перших залізниць, була у складі Російської імперії. У зв’язку з цим там увійшла у вжиток широка колія, тоді як Швеція використовує "євроколію".

Нагадаємо, у грудні між Берліном і Парижем запустили прямий швидкісний експрес, що їде 8 годин.

Наприкінці 2023 року запустили перший прямий потяг між Вільнюсом і Ригою.