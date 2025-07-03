В Румынии предупредили о распространении фейка о "смерти премьера"

Министерство внутренних дел Румынии в четверг обратило внимание на распространение в соцсетях фейковой информации о смерти премьер-министра Илие Боложана.

Об этом говорится в сообщении Министерства на Facebook, пишет "Европейская правда".

МВД Румынии заявило, что зафиксировало распространение на фейковых аккаунтах в соцсетях "ложной информации о том, что премьер-министр Румынии погиб в ДТП".

"Подчеркиваем, что эта информация является ложной! Премьер-министр НЕ был вовлечен ни в одно дорожно-транспортное происшествие, а эти сообщения имеют целью дезинформацию и манипулирование гражданами Румынии", – сказали там.

Ведомство призвало граждан Румынии не распространять фейк и "получать информацию из официальных и надежных источников".

Ранее Министерство обороны Румынии опровергло распространенные в социальных сетях фейковые сообщения о якобы закрытии границ и подготовке к войне.

А еще – о якобы мобилизации диаспоры.