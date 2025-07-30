ЗМІ: Колишній "володар Молдови" Плахотнюк регулярно літав до Москви на переговори

Молдовський мільярдер Влад Плахотнюк, якого нещодавно затримали у Греції, останніми роками часто бував у Москві за документами на фальшиве ім’я та вів перемовини з топпосадовцями Кремля.

Про це повідомляє The Insider з посиланням на дані перельотів та документи, які їм вдалось отримати, пише "Європейська правда".

Отримані журналістами дані прослуховувань свідчать, що Плахотнюк під час свого прихованого перебування у Москві спілкувався з заступником керівника адміністрації Путіна Дмітрієм Козаком. Останній раз Плахотнюк бував у Москві в кінці квітня 2025 року.

Кремль нібито хотів заручитися підтримкою олігарха, щоб впливати на політичне життя у Молдові.

Про таємні візити Плахотнюка стало відомо з матеріалів прослушок колишнього торгпреда Росії у Молдові Владислава Дарвая, які опинилися у розпорядженні молдовського розслідувального проєкту "Маленька країна" – їх опублікували у квітні 2025 року.

Журналісти перевірили інформацію, яка там прозвучала, та з’ясували, що особа з паспортом на ім’я Михаїла Таушанова справді вперше прибула до Москви 4 червня 2024 року з Дубаю. За тиждень після того ще одні переговори з Козаком відбулися у Мінську.

Після того Плахотнюк літав до Москви також у жовтні 2024 року та у березні й квітні 2025 року.

За інформацією з прослушок, Плахотнюк мав ретельно маскуватися під час своєї першої поїздки – використовувати темні окуляри та кепку з низьким козирком; в аеропорт за ним відправили спеціальне службове авто, яке поліція не могла б зупинити для перевірки.

Також Плахотнюк не мав залишати свого номера в готелі та нібито доплачував за те, щоб спортзал готелю на певні години зарезервували для нього одного – аби ніхто не міг його там впізнати.

Нагадаємо, у Греції 22 липня затримали олігарха-втікача Влада Плахотнюка, Мін'юст Молдови запустив процедуру його екстрадиції.

24 липня стало відомо, що Росія також видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка.

Цього тижня адвокат Плахотнюка заявив, що той погодився на екстрадицію до Молдови.