СМИ: Бывший "властелин Молдовы" Плахотнюк регулярно летал в Москву на переговоры

Молдавский миллиардер Влад Плахотнюк, которого недавно задержали в Греции, в последние годы часто бывал в Москве по документам на фальшивое имя и вел переговоры с топ-чиновниками Кремля.

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на данные перелетов и документы, которые им удалось получить, пишет "Европейская правда".

Полученные журналистами данные прослушиваний свидетельствуют, что Плахотнюк во время своего тайного пребывания в Москве общался с заместителем главы администрации Путина Дмитрием Козаком. Последний раз Плахотнюк был в Москве в конце апреля 2025 года.

Кремль якобы хотел заручиться поддержкой олигарха, чтобы влиять на политическую жизнь в Молдове.

О тайных визитах Плахотнюка стало известно из материалов прослушиваний бывшего торгпреда России в Молдове Владислава Дарвая, которые оказались в распоряжении молдавского расследовательского проекта "Маленькая страна" – их опубликовали в апреле 2025 года.

Журналисты проверили информацию, которая там прозвучала, и выяснили, что человек с паспортом на имя Михаила Таушанова действительно впервые прибыл в Москву 4 июня 2024 года из Дубая. Через неделю после этого еще одни переговоры с Козаком состоялись в Минске.

После этого Плахотнюк летал в Москву также в октябре 2024 года и в марте и апреле 2025 года.

По информации из прослушек, Плахотнюк должен был тщательно маскироваться во время своей первой поездки – использовать темные очки и кепку с низким козырьком; в аэропорт за ним отправили специальный служебный автомобиль, который полиция не могла бы остановить для проверки.

Также Плахотнюк не должен был оставлять свой номер в отеле и якобы доплачивал за то, чтобы спортзал отеля на определенные часы резервировали для него одного – чтобы никто не мог его там узнать.

Напомним, в Греции 22 июля задержали беглого олигарха Влада Плахотнюка, Минюст Молдовы запустил процедуру его экстрадиции.

24 июля стало известно, что Россия также выдала запрос на экстрадицию Плахотнюка из Греции.

На этой неделе адвокат Плахотнюка заявил, что тот согласился на экстрадицию в Молдову.