В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 200 людей
Новини — Середа, 30 липня 2025, 10:19 —
Через лісову пожежу на заході Іспанії, під кордоном з Португалією, евакуювали близько 200 людей.
Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".
Пожежа спалахнула в другій половині дня 29 липня неподалік муніципалітету Каміноморіско, в районі міста Касерес.
До ранку середи кількість евакуйованих зросла до 200 осіб. Спершу евакуювали 120 людей з шести фермерських господарств, найближчих до зони пожежі, згодом – мешканців передмістя Каміноморіско.
El incendio de Cambrón, alquería de #IFCaminomorisco (Las Hurdes, Cáceres) continúa ardiendo con fuerza durante la madrugada.– PacoCastañares (@PacoCastanares) July 30, 2025
Las llamaradas impresionan aún más al coronar amenazadoras las cumbres de las sierras que rodean Caminomorisco.
(El vídeo es de Nieves Barbero Iglesias) pic.twitter.com/R3RSiKhlAz
До боротьби з пожежею залучені 180 осіб, у тому числі 105 – з армійського підрозділу.
У сусідній Португалії борються з кількома великими лісовими пожежами.
Від лісових пожеж останніми тижнями потерпають багато країн Середземномор’я та Балкани.
Болгарія минулими вихідними попросила про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС.
У Туреччині за підозрами в спричиненні лісових пожеж заарештували майже 40 осіб.