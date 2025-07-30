В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 200 людей

Через лісову пожежу на заході Іспанії, під кордоном з Португалією, евакуювали близько 200 людей.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в другій половині дня 29 липня неподалік муніципалітету Каміноморіско, в районі міста Касерес.

EFE/Junta de Extremadura

До ранку середи кількість евакуйованих зросла до 200 осіб. Спершу евакуювали 120 людей з шести фермерських господарств, найближчих до зони пожежі, згодом – мешканців передмістя Каміноморіско.

El incendio de Cambrón, alquería de #IFCaminomorisco (Las Hurdes, Cáceres) continúa ardiendo con fuerza durante la madrugada.

Las llamaradas impresionan aún más al coronar amenazadoras las cumbres de las sierras que rodean Caminomorisco.



(El vídeo es de Nieves Barbero Iglesias) pic.twitter.com/R3RSiKhlAz – PacoCastañares (@PacoCastanares) July 30, 2025

До боротьби з пожежею залучені 180 осіб, у тому числі 105 – з армійського підрозділу.

У сусідній Португалії борються з кількома великими лісовими пожежами.

Від лісових пожеж останніми тижнями потерпають багато країн Середземномор’я та Балкани.

Болгарія минулими вихідними попросила про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС.

У Туреччині за підозрами в спричиненні лісових пожеж заарештували майже 40 осіб.