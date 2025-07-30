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В Іспанії через лісову пожежу евакуювали близько 200 людей

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Новини — Середа, 30 липня 2025, 10:19 — Марія Ємець

Через лісову пожежу на заході Іспанії, під кордоном з Португалією, евакуювали близько 200 людей.

Про це повідомляє EFE, пише "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в другій половині дня 29 липня неподалік муніципалітету Каміноморіско, в районі міста Касерес. 

EFE/Junta de Extremadura
EFE/Junta de Extremadura

До ранку середи кількість евакуйованих зросла до 200 осіб. Спершу евакуювали 120 людей з шести фермерських господарств, найближчих до зони пожежі, згодом – мешканців передмістя Каміноморіско. 

До боротьби з пожежею залучені 180 осіб, у тому числі 105 – з армійського підрозділу. 

У сусідній Португалії борються з кількома великими лісовими пожежами. 

Від лісових пожеж останніми тижнями потерпають багато країн Середземномор’я та Балкани.

Болгарія минулими вихідними попросила про допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС. 

У Туреччині за підозрами в спричиненні лісових пожеж заарештували майже 40 осіб. 

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