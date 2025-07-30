В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 200 человек

Из-за лесного пожара на западе Испании, у границы с Португалией, эвакуировали около 200 человек.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул во второй половине дня 29 июля недалеко от муниципалитета Каминомориско, в районе города Касерес.

EFE/Junta de Extremadura

К утру среды количество эвакуированных возросло до 200 человек. Сначала эвакуировали 120 человек из шести фермерских хозяйств, ближайших к зоне пожара, затем – жителей пригорода Каминомориско.

El incendio de Cambrón, alquería de #IFCaminomorisco (Las Hurdes, Cáceres) continúa ardiendo con fuerza durante la madrugada.

Las llamaradas impresionan aún más al coronar amenazadoras las cumbres de las sierras que rodean Caminomorisco.



(El vídeo es de Nieves Barbero Iglesias) pic.twitter.com/R3RSiKhlAz – PacoCastañares (@PacoCastanares) July 30, 2025

К тушению пожара привлечены 180 человек, в том числе 105 – из армейского подразделения.

В соседней Португалии борются с несколькими крупными лесными пожарами.

От лесных пожаров в последние недели страдают многие страны Средиземноморья и Балканы.

Болгария в минувшие выходные попросила о помощи через Механизм гражданской защиты ЕС.

В Турции по подозрениям в причинении лесных пожаров арестовали почти 40 человек.