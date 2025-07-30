В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 200 человек
Из-за лесного пожара на западе Испании, у границы с Португалией, эвакуировали около 200 человек.
Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".
Пожар вспыхнул во второй половине дня 29 июля недалеко от муниципалитета Каминомориско, в районе города Касерес.
К утру среды количество эвакуированных возросло до 200 человек. Сначала эвакуировали 120 человек из шести фермерских хозяйств, ближайших к зоне пожара, затем – жителей пригорода Каминомориско.
El incendio de Cambrón, alquería de #IFCaminomorisco (Las Hurdes, Cáceres) continúa ardiendo con fuerza durante la madrugada.– PacoCastañares (@PacoCastanares) July 30, 2025
Las llamaradas impresionan aún más al coronar amenazadoras las cumbres de las sierras que rodean Caminomorisco.
(El vídeo es de Nieves Barbero Iglesias) pic.twitter.com/R3RSiKhlAz
К тушению пожара привлечены 180 человек, в том числе 105 – из армейского подразделения.
В соседней Португалии борются с несколькими крупными лесными пожарами.
От лесных пожаров в последние недели страдают многие страны Средиземноморья и Балканы.
Болгария в минувшие выходные попросила о помощи через Механизм гражданской защиты ЕС.
В Турции по подозрениям в причинении лесных пожаров арестовали почти 40 человек.