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В Испании из-за лесного пожара эвакуировали около 200 человек

Новости — Среда, 30 июля 2025, 10:19 — Мария Емец

Из-за лесного пожара на западе Испании, у границы с Португалией, эвакуировали около 200 человек.

Об этом сообщает EFE, пишет "Европейская правда".

Пожар вспыхнул во второй половине дня 29 июля недалеко от муниципалитета Каминомориско, в районе города Касерес.

EFE/Junta de Extremadura
EFE/Junta de Extremadura

К утру среды количество эвакуированных возросло до 200 человек. Сначала эвакуировали 120 человек из шести фермерских хозяйств, ближайших к зоне пожара, затем – жителей пригорода Каминомориско.

К тушению пожара привлечены 180 человек, в том числе 105 – из армейского подразделения.

В соседней Португалии борются с несколькими крупными лесными пожарами.

От лесных пожаров в последние недели страдают многие страны Средиземноморья и Балканы.

Болгария в минувшие выходные попросила о помощи через Механизм гражданской защиты ЕС.

В Турции по подозрениям в причинении лесных пожаров арестовали почти 40 человек.

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Испания стихийные бедствия
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