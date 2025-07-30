У США розкритикували рішення Британії у майбутньому визнати Палестинську державу

США попередили прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, що рішення про майбутнє визнання Палестинської держави може принести користь ХАМАС, не принісши миру в регіон.

Про це сказала речниця Державного департаменту США Теммі Брюс, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання щодо оголошення британським урядом майбутнього визнання Палестинської держави Генеральною Асамблеєю ООН у вересні, якщо Ізраїль не вживе "істотних кроків" для припинення кризи в секторі Гази, Брюс заявила, що це "ляпас жертвам 7 жовтня".

"Це винагорода ХАМАС", – зазначила вона.

Брюс сказала, що це рішення "дає надію одній стороні" та стимулює недобросовісних гравців не співпрацювати з дипломатичними каналами.

Нагадаємо, Стармер пообіцяв, що Британія визнає Палестину як державу у вересні, якщо до того часу Ізраїль не погодиться на припинення вогню в секторі Гази.

Близько десятка країн Європи, серед яких і Франція, виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.

А міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі висловив сподівання, що готовність Британії визнати Палестинську державу позитивно вплине на ситуацію у секторі Гази та наблизить зупинку бойових дій і звільнення заручників.