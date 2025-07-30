В США раскритиковали решение Британии в будущем признать Палестинское государство

США предупредили премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что решение о будущем признании Палестинского государства может принести пользу ХАМАС, не принеся мира в регион.

Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, цитирует Politico, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о заявлении британского правительства о будущем признании Палестинского государства Генеральной Ассамблеей ООН в сентябре, если Израиль не предпримет "существенных шагов" для прекращения кризиса в секторе Газа, Брюс заявила, что это "пощечина жертвам 7 октября".

"Это награда ХАМАС", – отметила она.

Брюс сказала, что это решение "дает надежду одной стороне" и стимулирует недобросовестных игроков не сотрудничать с дипломатическими каналами.

Напомним, Стармер пообещал, что Великобритания признает Палестину как государство в сентябре, если к тому времени Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа.

Около десятка стран Европы, среди которых и Франция, выступили с заявлением-призывом поддержать признание Палестинского государства.

А министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми выразил надежду, что готовность Великобритании признать Палестинское государство положительно повлияет на ситуацию в секторе Газа и приблизит прекращение боевых действий и освобождение заложников.