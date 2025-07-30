Як міжнародні експерти, попри кризу, допомагають Україні готуватися до вступу в ЄС

Ближчими місяцями Кабінет міністрів має ухвалити масштабний документ, який, за задумом, не лише стане дороговказом реформ, необхідних для нашого вступу в ЄС, а й визначить терміни, за які Україна має бути законодавчо готова до членства. Цей документ – Національна програма адаптації законодавства до права ЄС – вже частково готовий, але має бути завершений та схвалений за нового уряду.

У проєктах програми, яку мають ухвалити, закладений надзвичайно амбітний намір – завершити адаптацію законодавства до 2027 року.

На шляху до членства Україні допомагає великий проєкт Євросоюзу Ukraine2EU, з якими поспілкувався редактор "Європейської правди" Сергій Сидоренко.

Про те, як триває ця підготовка до вступу, читайте в статті Ukraine2EU: як Євросоюз допомагає Україні готуватися до вступу навіть за нинішньої реальності. Далі – стислий її виклад.

Про те, що Україна зараз відчайдушно намагається "розпочати вступні переговори", чув кожен, хто хоч трохи цікавиться європейською тематикою. Але, хай як парадоксально це не звучить, насправді робота з Брюсселем у рамках вступних переговорів вже триває.

Від початку 2025 року – без гучних оголошень і часом взагалі без публічності – Україна та Європейський Союз, глава за главою, проводять перевірку нашого законодавства на відповідність праву ЄС.

Під час скринінгу Україна та ЄС узгоджують детальний огляд українського законодавства – в яких елементах воно не відповідає праву ЄС та/або вимогам до держави-члена.

А після того як ЄС погодиться відкрити відповідні переговорні кластери та глави – почнеться процес постійної "звірки" за цими пунктами, перш за все на базі скринінгового звіту.

Отже, переговори про вступ України до ЄС – це не діалог про умови вступу або членства, а процес постійної "звірки" того, чи виконала Україна усі умови, які є однаковими для всіх держав-членів та зафіксовані у праві ЄС (EU acquis).

Усвідомити це – суперважливо. Розуміння цієї реальності вже є в урядовців, які опікуються євроінтеграцією – але багатьом політикам або службовцям бракує цього розуміння.

Як працює проєкт підтримки вступу України Ukraine2EU?

Якщо коротко, то його ідея – надавати Україні допомогу впродовж усього процесу переговорів, причому надавати саме ту допомогу, про яку вона запитуватиме.

Один з найцікавіших інструментів, який виявився потрібний українському уряду, в термінології проєкту має назву mock sessions – "симуляції" переговорних зустрічей з ЄС.

Перед тим як провести офіційну скринінгову зустріч з Єврокомісією, усі українські посадовці – у точно такому ж складі, як і на цій переговорній зустрічі, – збираються разом для дискусії з "несправжньою Єврокомісією".

"Це дає українській делегації можливість отримати відгуки щодо тих матеріалів, які вони збираються презентувати в Брюсселі", – пояснює литовка Манте Макаускайте, керівниця проєкту Ukraine2EU.

Та чому Україна має довіряти міжнародним експертам? Чи працюють вони в інтересах України?

Манте Макаускайте пояснює, що є держави-члени ЄС, які справді зацікавлені в тому, щоб Україна приєдналася до Євросоюзу і вважають вступ України до ЄС виграшним для обох сторін.

Крім того, вона наголошує на цінності міжнародних експертів: вони можуть поділитися своїми знаннями, експертизою та досвідом.

"Єврокомісія виступає в ролі захисника країни-кандидатки перед державами-членами, а також забезпечує процес переговорів. Це не противники, які ведуть вас в іншому напрямку", – пояснює експертка Дріта Абдіу-Халілі, ексзаступниця головного переговірника Північної Македонії щодо вступу в ЄС.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка Ukraine2EU: як Євросоюз допомагає Україні готуватися до вступу навіть за нинішньої реальності.