Как международные эксперты помогают готовиться Украине к вступлению в ЕС
Новости — Среда, 30 июля 2025, 14:00 —
В ближайшие месяцы Кабинет министров должен принять масштабный документ, который, по замыслу, не только станет дороговказным знаком реформ, необходимых для нашего вступления в ЕС, но и определит сроки, в которые Украина должна быть законодательно готова к членству. Этот документ – Национальная программа адаптации законодательства к праву ЕС – уже частично готов, но должен быть завершен и одобрен новым правительством.
В проектах программы, которую должны принять, заложено чрезвычайно амбициозное намерение – завершить адаптацию законодательства к 2027 году.
На пути к членству Украине помогает крупный проект Евросоюза Ukraine2EU, с которым пообщался редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.
О том, как проходит эта подготовка к вступлению и что делать, если на фоне последних событий открытие переговоров отложит, читайте в статье Ukraine2EU: как Евросоюз помогает Украине готовиться к вступлению даже в нынешней реальности. Далее – краткое изложение.
О том, что Украина сейчас отчаянно пытается "начать вступительные переговоры", слышал каждый, кто хоть немного интересуется европейской тематикой. Но, как бы парадоксально это ни звучало, на самом деле работа с Брюсселем в рамках вступительных переговоров уже идет.
С начала 2025 года – без громких объявлений и порой вообще без публичности – Украина и Европейский Союз, глава за главой, проводят проверку нашего законодательства на соответствие праву ЕС.
Во время скрининга Украина и ЕС согласовывают детальный обзор украинского законодательства – в каких элементах оно не соответствует праву ЕС и/или требованиям к государству-члену.
А после того как ЕС согласится открыть соответствующие переговорные кластеры и главы – начнется процесс постоянной "сверки" по этим пунктам, прежде всего на базе скринингового отчета.
Итак, переговоры о вступлении Украины в ЕС – это не диалог об условиях вступления или членства, а процесс постоянной "сверки" того, выполнила ли Украина все условия, которые являются одинаковыми для всех государств-членов и зафиксированы в праве ЕС (EU acquis).
Осознать это – очень важно. Понимание этой реальности уже есть у чиновников, которые занимаются евроинтеграцией, но многим политикам или служащим этого понимания не хватает.
Как работает проект поддержки вступления Украины Ukraine2EU?
Если коротко, то его идея – оказывать Украине помощь на протяжении всего процесса переговоров, причем оказывать именно ту помощь, о которой она будет просить.
Один из самых интересных инструментов, который оказался нужен украинскому правительству, в терминологии проекта называется mock sessions – "симуляции" переговорных встреч с ЕС.
Перед тем как провести официальную скрининговую встречу с Еврокомиссией, все украинские чиновники – в точно таком же составе, как и на этой переговорной встрече, – собираются вместе для дискуссии с "ненастоящей Еврокомиссией".
"Это дает украинской делегации возможность получить отзывы о тех материалах, которые они собираются представить в Брюсселе", – объясняет литовка Манте Макаускайте, руководительница проекта Ukraine2EU.
Но почему Украина должна доверять международным экспертам? Работают ли они в интересах Украины?
Манте Макаускайте объясняет, что есть государства-члены ЕС, которые действительно заинтересованы в том, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу, и считают вступление Украины в ЕС выгодным для обеих сторон.
Кроме того, она подчеркивает ценность международных экспертов: они могут поделиться своими знаниями, экспертизой и опытом.
"Еврокомиссия выступает в роли защитника страны-кандидата перед государствами-членами, а также обеспечивает процесс переговоров. Это не противники, которые ведут вас в другом направлении", – объясняет эксперт Дрита Абдиу-Халили, экс-заместитель главного переговорщика Северной Македонии по вступлению в ЕС.
Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Ukraine2EU: как Евросоюз помогает Украине готовиться к вступлению даже в нынешней реальности.