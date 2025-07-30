Как международные эксперты помогают готовиться Украине к вступлению в ЕС

В ближайшие месяцы Кабинет министров должен принять масштабный документ, который, по замыслу, не только станет дороговказным знаком реформ, необходимых для нашего вступления в ЕС, но и определит сроки, в которые Украина должна быть законодательно готова к членству. Этот документ – Национальная программа адаптации законодательства к праву ЕС – уже частично готов, но должен быть завершен и одобрен новым правительством.

В проектах программы, которую должны принять, заложено чрезвычайно амбициозное намерение – завершить адаптацию законодательства к 2027 году.

На пути к членству Украине помогает крупный проект Евросоюза Ukraine2EU, с которым пообщался редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко.

О том, как проходит эта подготовка к вступлению и что делать, если на фоне последних событий открытие переговоров отложит, читайте в статье Ukraine2EU: как Евросоюз помогает Украине готовиться к вступлению даже в нынешней реальности. Далее – краткое изложение.

О том, что Украина сейчас отчаянно пытается "начать вступительные переговоры", слышал каждый, кто хоть немного интересуется европейской тематикой. Но, как бы парадоксально это ни звучало, на самом деле работа с Брюсселем в рамках вступительных переговоров уже идет.

С начала 2025 года – без громких объявлений и порой вообще без публичности – Украина и Европейский Союз, глава за главой, проводят проверку нашего законодательства на соответствие праву ЕС.

Во время скрининга Украина и ЕС согласовывают детальный обзор украинского законодательства – в каких элементах оно не соответствует праву ЕС и/или требованиям к государству-члену.

А после того как ЕС согласится открыть соответствующие переговорные кластеры и главы – начнется процесс постоянной "сверки" по этим пунктам, прежде всего на базе скринингового отчета.

Итак, переговоры о вступлении Украины в ЕС – это не диалог об условиях вступления или членства, а процесс постоянной "сверки" того, выполнила ли Украина все условия, которые являются одинаковыми для всех государств-членов и зафиксированы в праве ЕС (EU acquis).

Осознать это – очень важно. Понимание этой реальности уже есть у чиновников, которые занимаются евроинтеграцией, но многим политикам или служащим этого понимания не хватает.

Как работает проект поддержки вступления Украины Ukraine2EU?

Если коротко, то его идея – оказывать Украине помощь на протяжении всего процесса переговоров, причем оказывать именно ту помощь, о которой она будет просить.

Один из самых интересных инструментов, который оказался нужен украинскому правительству, в терминологии проекта называется mock sessions – "симуляции" переговорных встреч с ЕС.

Перед тем как провести официальную скрининговую встречу с Еврокомиссией, все украинские чиновники – в точно таком же составе, как и на этой переговорной встрече, – собираются вместе для дискуссии с "ненастоящей Еврокомиссией".

"Это дает украинской делегации возможность получить отзывы о тех материалах, которые они собираются представить в Брюсселе", – объясняет литовка Манте Макаускайте, руководительница проекта Ukraine2EU.

Но почему Украина должна доверять международным экспертам? Работают ли они в интересах Украины?

Манте Макаускайте объясняет, что есть государства-члены ЕС, которые действительно заинтересованы в том, чтобы Украина присоединилась к Евросоюзу, и считают вступление Украины в ЕС выгодным для обеих сторон.

Кроме того, она подчеркивает ценность международных экспертов: они могут поделиться своими знаниями, экспертизой и опытом.

"Еврокомиссия выступает в роли защитника страны-кандидата перед государствами-членами, а также обеспечивает процесс переговоров. Это не противники, которые ведут вас в другом направлении", – объясняет эксперт Дрита Абдиу-Халили, экс-заместитель главного переговорщика Северной Македонии по вступлению в ЕС.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Ukraine2EU: как Евросоюз помогает Украине готовиться к вступлению даже в нынешней реальности.