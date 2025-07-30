Кремль прокоментував звинувачення Санду у втручанні у вибори в Молдові

Речник Кремля Дмитрій Пєсков очікувано заперечив, що Росія планує вплинути на результати парламентських виборів у Молдові.

Його слова цитує російський "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".

За словами Пєскова, "Росія не втручається у внутрішні справи інших країн".

"Ми з жалем констатуємо, що виборчі права багатьох молдован придушуються, порушуються", – додав він.

На думку речника Кремля, Молдова повинна забезпечити права своїх громадян, які живуть за кордоном, зокрема і в Росії, але "зараз про це говорити не доводиться".

Раніше у середу президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори.

Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.

Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.

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