Кремль прокоментував звинувачення Санду у втручанні у вибори в Молдові
Речник Кремля Дмитрій Пєсков очікувано заперечив, що Росія планує вплинути на результати парламентських виборів у Молдові.
Його слова цитує російський "Интерфакс", повідомляє "Європейська правда".
За словами Пєскова, "Росія не втручається у внутрішні справи інших країн".
"Ми з жалем констатуємо, що виборчі права багатьох молдован придушуються, порушуються", – додав він.
На думку речника Кремля, Молдова повинна забезпечити права своїх громадян, які живуть за кордоном, зокрема і в Росії, але "зараз про це говорити не доводиться".
Раніше у середу президентка Молдови Мая Санду заявила, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори.
Санду очікує на кампанії з дезінформації та маніпулювання громадською думкою, організовані з-за кордону, організації проплачених протестів, а також саботаж голосування в діаспорі.
Парламентські вибори в Молдові, нагадаємо, мають відбутись 28 вересня.
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