Кремль прокомментировал обвинения Санду во вмешательстве в выборы в Молдове

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ожидаемо опроверг, что Россия планирует повлиять на результаты парламентских выборов в Молдове.

Его слова цитирует российский "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

По словам Пескова, "Россия не вмешивается во внутренние дела других стран".

"Мы с сожалением констатируем, что избирательные права многих молдаван подавляются, нарушаются", – добавил он.

По мнению спикера Кремля, Молдова должна обеспечить права своих граждан, проживающих за рубежом, в том числе и в России, но "сейчас об этом говорить не приходится".

Ранее в среду президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия готовит беспрецедентное вмешательство в парламентские выборы.

Санду ожидает кампании по дезинформации и манипулированию общественным мнением, организованные из-за рубежа, организации проплаченных протестов, а также саботаж голосования в диаспоре.

Парламентские выборы в Молдове, напомним, должны состояться 28 сентября.

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