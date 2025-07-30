Німеччина сподівається на швидке відновлення незалежності НАБУ і САП

Німеччина висловила сподівання, що Верховна Рада підтримає відновлення незалежності української антикорупційної інфраструктури, та пообіцяла стежити за подальшими подіями.

Про це на брифінгу в середу заявив речник німецького Міністерства закордонних справ Мартін Гізе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

За словами Гізе, Німеччина вітає реакцію української влади на критику після обмеження незалежності антикорупційних відомств і вважає внесений Володимиром Зеленським законопроєкт "першим кроком у правильному напрямку".

"Він (законопроєкт – Ред.) має бути швидко ухвалений українським парламентом, а потім підписаний президентом. Ми очікуємо, що для відновлення втраченої довіри цей процес триватиме без затримок", – додав він.

Речник МЗС Німеччини пообіцяв, що німецька сторона також "ретельно вивчить" ухвалений закон і уважно стежитиме за подальшим процесом.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня.

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, ЄС дипломатичними каналами передав Києву попередження про наслідки у разі, якщо парламент не знайде голоси для повноцінного скасування норм проєкту 12414.

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