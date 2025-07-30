Германия надеется на скорейшее восстановление независимости НАБУ и САП

Германия выразила надежду, что Верховная Рада поддержит восстановление независимости украинской антикоррупционной инфраструктуры, и пообещала следить за дальнейшими событиями.

Об этом на брифинге в среду заявил спикер немецкого Министерства иностранных дел Мартин Гизе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

По словам Гизе, Германия приветствует реакцию украинской власти на критику после ограничения независимости антикоррупционных ведомств и считает внесенный Владимиром Зеленским законопроект "первым шагом в правильном направлении".

"Он (законопроект – Ред.) должен быть быстро принят украинским парламентом, а затем подписан президентом. Мы ожидаем, что для восстановления утраченного доверия этот процесс будет проходить без задержек", – добавил он.

Представитель МИД Германии пообещал, что немецкая сторона также "тщательно изучит" принятый закон и будет внимательно следить за дальнейшим процессом.

25 июля председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук объявил, что внесенный президентом законопроект для исправления ситуации с независимостью НАБУ и САП должны рассмотреть 31 июля.

На фоне проблем, созданных принятием закона, который делает НАБУ и САП зависимыми от генпрокурора, ЕС по дипломатическим каналам передал Киеву предупреждение о последствиях в случае, если парламент не найдет голоса для полной отмены норм проекта 12414.

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