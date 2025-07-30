В Румунії вчителі вийшли на протест з вимогою відставки міністра освіти

У Румунії сотні вчителів вийшли на протест в столиці Бухаресті, вимагаючи відставки міністра освіти Даніела Давіда.

Про це повідомляє Digi24, інформує "Європейська правда".

Вчителі незадоволені намірами уряду скоротити їм надбавки і додати години викладання.

Педагоги погрожують бойкотувати осінні екзамени та початок нового навчального року.

У багатьох районах профспілки вже повідомили, що припинять навчальну діяльність. Іншою проблемою є початок навчального року, оскільки профспілки заявили, що залишаться на вулицях, якщо уряд не задовольнить їхні вимоги.

Міністр Давід раніше оголосив про наміри впровадити низку змін. Зокрема, про збільшення норми викладання. Інше рішення – зниження погодинної оплати праці, а ще одне – збільшення кількості учнів у класі.

Водночас буде збільшено мінімальну кількість учнів, необхідну для того, щоб школа мала юридичний статус, а це означає, що зникне понад 900 посад директорів.

Нинішня акція – перша з серії оголошених протестів, яких буде десять, і які завершаться загальнонаціональним протестом 8 вересня, в день початку навчального року.

Планується, що 8 вересня понад 30 тисяч вчителів вийдуть на вулиці і пройдуть маршем по Бухаресту.

Нагадаємо, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном – лідером проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувачем обовʼязків президента – 23 червня.

Вже у липні новий уряд Румунії пережив ініційований ультраправими партіями вотум недовіри.