Уряд Румунії очікувано пережив вотум недовіри з боку ультраправих

Румунський уряд на чолі з Іліє Боложаном пережив ініційований ультраправими партіями вотум недовіри, що відкриває шлях для ухвалення заходів суворої економії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Спікер парламенту Румунії Сорін Гріндяну в понеділок заявив, що пропозиція про вотум недовіри уряду набрала лише 134 голоси – значно менше за 233, необхідних для відставки уряду прем'єр-міністра Іліє Боложана.

Гріндяну також звинуватив ультранаціоналістичний Альянс за єдність румунів, що ініціював голосування, у блефі, заявивши, що партія не пропонує "жодної альтернативи чи послідовного плану".

Голосування відбулося в межах прискореного затвердження фінансового плану уряду, який передбачає підвищення податків і скорочення витрат і має набути чинності з 1 серпня.

Вотум недовіри і затвердження закону про жорстку економію стали першим випробуванням для нового коаліційного уряду Іліє Боложана. Поштовхом до них став дефіцит бюджету Румунії, який минулого року становив тривожні 9% ВВП.

Уряд Румунії вже готує другий пакет заходів для подальшого скорочення державних витрат, але дефіцит у 2025 році все одно становитиме 8% ВВП і тільки у 2026-му має скоротитися до близько 6% ВВП.

Нагадаємо, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном – лідером проєвропейської Національно-ліберальної партії та ексвиконувачем обовʼязків президента – 23 червня.

Днями румунськими ЗМІ поширилось відео, як прем'єр-міністр Іліє Боложан та його однопартійці прибирають залу після з’їзду партії.