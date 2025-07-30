В Румынии учителя вышли на протест с требованием отставки министра образования

В Румынии сотни учителей вышли на протест в столице Бухаресте, требуя отставки министра образования Даниэла Давида.

Об этом сообщает Digi24, информирует "Европейская правда".

Учителя недовольны намерениями правительства сократить им надбавки и добавить часы преподавания.

Педагоги угрожают бойкотировать осенние экзамены и начало нового учебного года.

Во многих районах профсоюзы уже сообщили, что прекратят учебную деятельность. Другой проблемой является начало учебного года, поскольку профсоюзы заявили, что останутся на улицах, если правительство не удовлетворит их требования.

Министр Давид ранее объявил о намерениях внедрить ряд изменений. В частности, об увеличении нормы преподавания. Другое решение – снижение почасовой оплаты труда, а еще одно – увеличение количества учеников в классе.

В то же время будет увеличено минимальное количество учеников, необходимое для того, чтобы школа имела юридический статус, а это означает, что исчезнет более 900 должностей директоров.

Нынешняя акция – первая из серии объявленных протестов, которых будет десять, и которые завершатся общенациональным протестом 8 сентября, в день начала учебного года.

Планируется, что 8 сентября более 30 тысяч учителей выйдут на улицы и пройдут маршем по Бухаресту.

Напомним, парламент Румынии утвердил правительство во главе с Илие Боложаном – лидером проевропейской Национально-либеральной партии и экс-исполняющим обязанности президента – 23 июня.

Уже в июле новое правительство Румынии пережило инициированный ультраправыми партиями вотум недоверия.