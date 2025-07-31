У Німеччині натякнули на потенційне прискорення визнання Палестинської держави

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль натякнув, що уряд його країни може прискорити процес визнання Палестинської держави.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Напередодні дводенного візиту до Ізраїлю та на палестинські території Вадефуль заявив, що уряд Німеччини не відступає від своєї мети – вирішення конфлікту за формулою двох держав.

"Для Німеччини визнання Палестинської держави – це радше завершальний етап процесу. Але цей процес має розпочатися вже зараз", – сказав він.

На тлі того, що інші європейські уряди займають дедалі жорсткішу позицію щодо Ізраїлю в зв’язку з гуманітарною катастрофою в секторі Гази, Німеччина також зазнає зростаючого тиску, попри традиційно тісний союз з Ізраїлем.

Нагадаємо, минулого тижня Франція оголосила про наміри визнати Палестинську державу і стала першою такою країною у "Групі семи". Держсекретар США Марко Рубіо гостро розкритикував ці плани.

30 липня група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

Однак, Німеччина пообіцяла організувати повітряний міст для доставки допомоги цивільному населенню у секторі Гази; канцлер Фрідріх Мерц казав, що для цього відправили два військових літаки.