Укр Рус Eng

ЗМІ: Німеччина, Італія та ще кілька країн ЄС – проти жорстких кроків щодо Ізраїлю

Новини — Середа, 30 липня 2025, 12:45 — Марія Ємець

Група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це від дипломатичних джерел дізналось агентство dpa, пише "Європейська правда". 

За даними джерел, через позицію групи країн Європи, включно з Німеччиною та Італією, на засіданні Комітету постійних представників країн-членів у Брюсселі не вдалося запустити швидкий процес рішень для тиску на Ізраїль. 

Йшлося у тому числі про пропозицію Єврокомісії призупинити участь країни у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження і стартапи. 

Нагадаємо, Німеччина пообіцяла організувати повітряний міст для доставки допомоги цивільному населенню у секторі Гази; канцлер Фрідріх Мерц казав, що для цього відправили два військових літаки.

До скидання допомоги з повітря долучиться і Франція, яка також першою серед країн Групи семи оголосила про наміри визнати Палестинську державу. 

Уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю в країні у зв’язку з ситуацією в секторі Гази, а також заборонив в'їзд двом ультраправим міністрам ізраїльського уряду.

Близько десятка країн Європи виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.   

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Італія Близький Схід
Реклама: