ЗМІ: Німеччина, Італія та ще кілька країн ЄС – проти жорстких кроків щодо Ізраїлю

Група європейських держав, серед яких Німеччина та Італія, заблокували швидке погодження заходів тиску на Ізраїль у зв’язку з гуманітарною ситуацією в секторі Гази.

Як повідомляють німецькі ЗМІ, про це від дипломатичних джерел дізналось агентство dpa, пише "Європейська правда".

За даними джерел, через позицію групи країн Європи, включно з Німеччиною та Італією, на засіданні Комітету постійних представників країн-членів у Брюсселі не вдалося запустити швидкий процес рішень для тиску на Ізраїль.

Йшлося у тому числі про пропозицію Єврокомісії призупинити участь країни у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження і стартапи.

Нагадаємо, Німеччина пообіцяла організувати повітряний міст для доставки допомоги цивільному населенню у секторі Гази; канцлер Фрідріх Мерц казав, що для цього відправили два військових літаки.

До скидання допомоги з повітря долучиться і Франція, яка також першою серед країн Групи семи оголосила про наміри визнати Палестинську державу.

Уряд Нідерландів викликав посла Ізраїлю в країні у зв’язку з ситуацією в секторі Гази, а також заборонив в'їзд двом ультраправим міністрам ізраїльського уряду.

Близько десятка країн Європи виступили із заявою-закликом підтримати визнання Палестинської держави.