В Германии намекнули на потенциальное ускорение признания Палестинского государства

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль намекнул, что правительство его страны может ускорить процесс признания Палестинского государства.

Его слова цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Накануне двухдневного визита в Израиль и на палестинские территории Вадефуль заявил, что правительство Германии не отступает от своей цели – разрешения конфликта по формуле двух государств.

"Для Германии признание Палестинского государства – это скорее завершающий этап процесса. Но этот процесс должен начаться уже сейчас", – сказал он.

На фоне того, что другие европейские правительства занимают все более жесткую позицию в отношении Израиля в связи с гуманитарной катастрофой в секторе Газа, Германия также испытывает растущее давление, несмотря на традиционно тесный союз с Израилем.

Напомним, на прошлой неделе Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

30 июля группа европейских государств, среди которых Германия и Италия, заблокировали быстрое согласование мер давления на Израиль в связи с гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Однако Германия пообещала организовать воздушный мост для доставки помощи гражданскому населению в секторе Газа; канцлер Фридрих Мерц сказал, что для этого отправили два военных самолета.