У Польщі остаточно звільнили скандального заступника глави МЗС

У Міністерстві закордонних справ Польщі закінчив роботу заступник міністра Анджей Шейна, який кілька місяців перебував у відпустці через проблеми з алкоголем.

Про це в четвер повідомило польське МЗС, пише "Європейська правда".

У короткому дописі зовнішньополітичного відомства Польщі на Х наводиться коментар віцепремʼєра, глави МЗС Радослава Сікорського, який оголосив про завершення роботи Шейни.

"Дуже дякую за вашу роботу в МЗС, яку я в минулому і зараз оцінював позитивно", – сказав Сікорський.

Зі слів польського міністра випливає, що Шейна продовжить роботу в Сеймі як депутат.

Про політика від "Лівих" стало відомо наприкінці березня, коли прем'єр-міністр Дональд Туск запропонував міністру Радославу Сікорському відправити свого заступника в МЗС у відпустку у зв'язку з необхідністю з'ясувати різні "питання".

Водночас у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про проблеми, пов'язані з алкогольною залежністю. Про це говорив сам Анджей Шейна, переконуючи, що він пішов на лікування.

Звільнення Шейни було оголошене у межах кадрових змін в уряді Польщі в середині липня.