В Польше окончательно уволили скандального заместителя главы МИД
В Министерстве иностранных дел Польши закончил работу заместитель министра Анджей Шейна, который несколько месяцев находился в отпуске из-за проблем с алкоголем.
Об этом в четверг сообщило польское МИД, пишет "Европейская правда".
В коротком сообщении внешнеполитического ведомства Польши на Х приводится комментарий вице-премьера, главы МИД Радослава Сикорского, который объявил о завершении работы Шейны.
"Большое спасибо за вашу работу в МИД, которую я в прошлом и сейчас оценивал положительно", – сказал Сикорский.
Из слов польского министра следует, что Шейна продолжит работу в Сейме в качестве депутата.
О политике от "Левых" стало известно в конце марта, когда премьер-министр Дональд Туск предложил министру Радославу Сикорскому отправить своего заместителя в МИД в отпуск в связи с необходимостью выяснить различные "вопросы".
В то же время в СМИ начали появляться сообщения о проблемах, связанных с алкогольной зависимостью. Об этом говорил сам Анджей Шейна, убеждая, что он ушел на лечение.
Увольнение Шейны было объявлено в рамках кадровых перестановок в правительстве Польши в середине июля.