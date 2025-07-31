Молдова просить США відкласти впровадження мит у 25%

Влада Молдови звернулась до США з проханням відтермінувати впровадження 25-відсоткових мит на всі молдовські товари.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила державний секретар Міністерства економічного розвитку та цифровізації Крістіна Чебан, яку цитує Deschide.

Чебан зазначила, що Молдова потребує часу для укладення можливої двосторонньої торгової угоди.

При цьому вона додала, що Молдова продовжить діалог з американською стороною та місцевими експортерами, щоб визначити найбільш життєздатні варіанти для збереження конкурентоспроможності на зовнішньому ринку, паралельно з активізацією зусиль щодо диверсифікації ринків збуту.

"Поки що ми не отримали відповіді. Вона має надійти від Міністерства торгівлі США. Крім цього відомства, у Штатах взаємодіють і політичні, і економічні структури, які потім ухвалюють спільне рішення. Я не хочу говорити, чи буде відтермінування, чи ні, але така можливість існує", – розповіла Чебан.

Нагадаємо, на початку липня президент США Дональд Трамп у листі до глави Молдови Маї Санду повідомив про запровадження тарифів у 25% на всі молдовські товари, які ввозитимуться до Штатів.

А нещодавно Трамп анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії з 1 серпня.