Трамп анонсував мита проти Індії, згадавши її закупки енергоносіїв і зброї у РФ

Президент США Дональд Трамп анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії з 1 серпня.

Про це американський президент написав у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За словами Трампа, США вели "не так багато справ" з Індією, тому що "їхні тарифи занадто високі", і "вони мають найжорсткіші та найнеприємніші немонетарні торговельні бар'єри серед усіх країн".

Також Трамп згадав, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також купує у РФ велику кількість озброєння, "в той час, коли всі хочуть, щоб Росія припинила вбивати в Україні".

"Тому Індія буде сплачувати мито в розмірі 25%, а також штраф за вищезазначене, починаючи з 1 серпня", – резюмував президент США.

Перед тим міністр фінансів США Скотт Бессент попередив китайських посадовців, що продовження закупівель російської нафти, на яку накладено санкції, призведе до введення високих мит.

Як відомо, 14 липня Трамп пообіцяв запровадити проти Росії вторинні тарифи, якщо найближчим часом не буде укладено угоду про мир.

А 28 липня Трамп пообіцяв скоротити встановлений для Владіміра Путіна дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.