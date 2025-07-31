Молдова просит США отложить введение пошлин в 25%

Власти Молдовы обратились к США с просьбой отложить введение 25-процентных пошлин на все молдавские товары.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила государственный секретарь Министерства экономического развития и цифровизации Кристина Чебан, которую цитирует Deschide.

Чебан отметила, что Молдова нуждается во времени для заключения возможного двустороннего торгового соглашения.

При этом она добавила, что Молдова продолжит диалог с американской стороной и местными экспортерами, чтобы определить наиболее жизнеспособные варианты для сохранения конкурентоспособности на внешнем рынке, параллельно с активизацией усилий по диверсификации рынков сбыта.

"Пока мы не получили ответа. Он должен поступить от Министерства торговли США. Кроме этого ведомства, в Штатах взаимодействуют и политические, и экономические структуры, которые затем принимают совместное решение. Я не хочу говорить, будет ли отсрочка или нет, но такая возможность существует", – рассказала Чебан.

Напомним, в начале июля президент США Дональд Трамп в письме главе Молдовы Майи Санду сообщил о введении тарифов в 25% на все молдавские товары, которые будут ввозиться в Штаты.

А недавно Трамп анонсировал введение 25-процентных пошлин против Индии с 1 августа.