Литва закликає посилити тиск на РФ на тлі смертоносного удару по Києву
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав посилювати тиск на Росію та її партнерів на тлі смертоносного удару по українській столиці.
Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
У четвер, 31 липня, Будріс заявив, що реакцією Росії на заклики до миру з боку США, Європи та України стали нові акти терору й руйнування.
"Світ знову прокинувся від жахливих новин з України – загиблі мирні жителі, зруйновані житлові будинки, лікарні та школи. Потрібні рішучі дії для посилення тиску на Росію та її партнерів, які сприяють веденню війни", – наголосив він.
Як відомо, у ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару у Києві зруйнований під’їзд житлового будинку, відомо про вісьмох загиблих та понад 100 постраждалих людей.
Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, також прокоментувала російський удар по регіонах України та заявила, що очільник Кремля Владімір Путін "випробовує рішучість і силу Америки".
Російську атаку також засудили міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен та її естонський колега Маргус Тсахкна.