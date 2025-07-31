Фінляндія та Естонія засудили масштабний російський удар по Києву

Міністерка закордонних справ головуючої в ОБСЄ Фінляндії Еліна Валтонен та її естонський колега Маргус Тсахкна відреагували на масований комбінований удар Росії по Україні у ніч проти 31 липня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на їхні заяви.

У ніч проти 31 липня Росія вдарила по регіонах України. Внаслідок удару у Києві зруйнований під’їзд житлового будинку, відомо про сімох загиблих людей.

"Ще один ранок, ще одна похмура картина. Росія знову запустила ракети і безпілотники по сплячих цивільних жителях українських міст", – написав у соцмережі Х Тсахкна.

Він наголосив, що політичний і економічний тиск на Росію повинен швидко посилитися, щоб остаточно знищити її військову машину..

Глава ОБСЄ на події у Гельсінкі до 50-річчя підписання Гельсінського заключного акту, що започаткував організацію, у якій також бере участь глава МЗС Андрій Сибіга, заявила, що такий російський удар вказує на те, що "Росія не тільки зневірена, але й надзвичайно зла і не готова відступити".

"Фінляндія залишається незмінним прихильником України, і ми постійно працюємо разом з їх союзниками і зміцнюємо Україну. І тиснемо на Росію, особливо в економічній сфері", – додала Валтонен.

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббз, також прокоментувала російський удар по регіонах України та заявила, що очільник Кремля Владімір Путін "випробовує рішучість і силу Америки".

Звернемо увагу, нещодавно американський президент Дональд Трамп заявив, що США почнуть вводити мита та інші заходи проти Росії через 10 днів, якщо Москва не продемонструє прогресу в припиненні війни в Україні.

Зокрема 30 липня він анонсував запровадження 25-відсоткових мит проти Індії з 1 серпня. Варто зауважити, що Індія є одним з найбільших покупців російських енергоносіїв, а також купує у РФ велику кількість озброєння.