У Польщі поліція знайшла у вантажівці понад 100 кг кокаїну на $10,6 млн
У Польщі правоохоронці вилучили з вантажівки понад 100 кг кокаїну вартістю у 40 млн злотих (близько $10,6 млн).
Про це пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".
Поліцейські польського міста Валч вилучили 109 кг кокаїну, які були сховані в причепі вантажівки.
Вантажівка офіційно перевозила пакунки з автозапчастинами, але серед них також виявили наркотичні речовини.
Вартість партії оцінили у 40 млн злотих (близько $10,6 млн). Наркотики вдалося виявити завдяки спеціалізованому сканеру.
Польські правоохоронці затримали двох чоловіків віком 22 та 42 роки. Обоє є громадянами Грузії.
Після допиту їм висунули обвинувачення в контрабанді наркотиків. Наразі вони перебувають під тимчасовим арештом. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.
Нещодавно під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.
А перед цим Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.