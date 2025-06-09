У Польщі поліція знайшла у вантажівці понад 100 кг кокаїну на $10,6 млн

У Польщі правоохоронці вилучили з вантажівки понад 100 кг кокаїну вартістю у 40 млн злотих (близько $10,6 млн).

Про це пише польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".

Поліцейські польського міста Валч вилучили 109 кг кокаїну, які були сховані в причепі вантажівки.

Вантажівка офіційно перевозила пакунки з автозапчастинами, але серед них також виявили наркотичні речовини.

Вартість партії оцінили у 40 млн злотих (близько $10,6 млн). Наркотики вдалося виявити завдяки спеціалізованому сканеру.

Польські правоохоронці затримали двох чоловіків віком 22 та 42 роки. Обоє є громадянами Грузії.

Після допиту їм висунули обвинувачення в контрабанді наркотиків. Наразі вони перебувають під тимчасовим арештом. Їм загрожує до 20 років позбавлення волі.

Нещодавно під час масштабної операції, здійсненої за підтримки Європолу, було затримано майже 50 підозрюваних у причетності до мережі контрабанди кокаїну, що діяла на Канарських островах Іспанії.

А перед цим Європол ліквідував мережу контрабанди кокаїну, яка перевозила пасту коки з Колумбії до Бельгії.