Греческая полиция разоблачила международную банду, которая прятала кокаин в кожаных листах

Греческая полиция разоблачила банду, которая прятала кокаин в кожаных листах, доставляемых контейнерными судами из Боливии в Грецию.

Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили правоохранители, пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Греческие правоохранители заявили, что метод, который использовала банда для транспортировки наркотиков, свидетельствует об изменении способов контрабанды из Южной Америки в Европу.

На данный момент арестованы одиннадцать человек, среди которых есть граждане Боливии и Испании. Это произошло после многомесячной слежки за подозреваемыми, начавшейся после наводки от Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).

Отмечается, что банда организовала лабораторию в Афинах для извлечения кокаина из кожи, которая была высушена с использованием соли.

Правоохранители изъяли не менее 300 пакетов со смесью соли и кокаина и оценили общее количество наркотика в лаборатории в более 800 кг.

Ожидается, что подозреваемые предстанут перед прокурором для предъявления обвинений в пятницу, 4 июля.

В начале июня в Польше правоохранители изъяли из грузовика более 100 кг кокаина стоимостью в 40 млн злотых (около $10,6 млн).

Недавно во время масштабной операции, осуществленной при поддержке Европола, было задержано почти 50 подозреваемых в причастности к сети контрабанды кокаина, действовавшей на Канарских островах Испании.

А перед этим Европол ликвидировал сеть контрабанды кокаина, которая перевозила пасту коки из Колумбии в Бельгию.