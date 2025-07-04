Макрон хоче дозволити більш масовий відстріл вовків через загрозу для худоби

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що може знадобитися новий закон, щоб дозволити відстріл більшої кількості диких вовків у Франції, скориставшись послабленням захисту хижаків з боку Європейського Союзу.

Його слова наводить Politico, пише "Європейська правда".

Макрон, коментуючи напади вовків на худобу фермерів, заявив, що не дозволить "вовкам розмножуватися і проникати в райони, де вони конкурують з нашою діяльністю".

"А це означає, що ми повинні, як ми скромно висловлюємося, відстрілювати їх більше", – сказав французький президент.

Він додав, що люди, "які вигадують правила і не живуть зі своїми тваринами в місцях, де є ведмеді або вовки, повинні поїхати і провести там дві ночі".

Як пише видання, за останні півтора десятиліття кількість повідомлень про напади вовків на худобу у Франції зросла, і в останні роки щорічно фіксується понад 10 тисяч випадків загибелі тварин.

У травні європейські законодавці схвалили пропозицію про внесення змін до Директиви Європейського Союзу, перенісши вовка з переліку "суворо захищеного" на "захищений".

Це полегшить фермерам в ЄС відстріл вовків, які загрожують їхнім стадам. Директива набере чинності 14 липня, даючи країнам час до січня 2027 року для впровадження змін у національне законодавство.

Це було особистою ініціативою президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, чия домашня поні Доллі була вбита вовком у 2022 році.

Також її підтримували мисливські та фермерські асоціації ЄС, посилаючись на необхідність захистити худобу.