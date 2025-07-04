Макрон хочет разрешить более массовый отстрел волков из-за угрозы для скота

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что может понадобиться новый закон, чтобы разрешить отстрел большего количества диких волков во Франции, воспользовавшись ослаблением защиты хищников со стороны Европейского Союза.

Его слова приводит Politico, пишет "Европейская правда".

Макрон, комментируя нападения волков на скот фермеров, заявил, что не позволит "волками размножаться и проникать в районы, где они конкурируют с нашей деятельностью".

"А это значит, что мы должны, как мы скромно выражаемся, отстреливать их больше", – сказал французский президент.

Он добавил, что люди, "которые придумывают правила и не живут со своими животными в местах, где есть медведи или волки, должны поехать и провести там две ночи".

Как пишет издание, за последние полтора десятилетия количество сообщений о нападениях волков на скот во Франции возросло, и в последние годы ежегодно фиксируется более 10 тысяч случаев гибели животных.

В мае европейские законодатели одобрили предложение о внесении изменений в Директиву Европейского Союза, перенеся волка из списка "строго охраняемых" в "охраняемых".

Это облегчит фермерам в ЕС отстрел волков, которые угрожают их стадам. Директива вступит в силу 14 июля, давая странам время до января 2027 года для внедрения изменений в национальное законодательство.

Это была личная инициатива президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году.

Ее также поддержали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.