Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ
Новости — Пятница, 4 июля 2025, 17:31 — , из Брюсселя
18-й пакет санкций ЕС против России был снова поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.
Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили два дипломата влиятельных государств ЕС, знакомые с ходом дискуссии на Coreper.
4 июля Словакия де-факто снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.
"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им нужно больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".
Другой добавил, что Словакия имела положительные переговоры с Европейской комиссией относительно своих оговорок относительно потерь от будущего прекращения поставок российского газа в ЕС (с 1 января 2028 года), и он прогнозирует скорое утверждение 18-го пакета санкций против РФ.
Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.
Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.