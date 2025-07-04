Словакия продолжает блокировать 18-й пакет санкций ЕС против РФ

18-й пакет санкций ЕС против России был снова поставлен на рассмотрение во время заседания послов Европейского Союза (Coreper) в Брюсселе 4 июля, но не был принят из-за позиции Словакии.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" на условиях анонимности сообщили два дипломата влиятельных государств ЕС, знакомые с ходом дискуссии на Coreper.

4 июля Словакия де-факто снова заблокировала принятие 18-го пакета санкций Евросоюза против России.

"Представитель Словакии при обсуждении 18-го пакета санкций заявил, что им нужно больше времени для принятия решения. Поэтому сегодня пакет не был утвержден", – сообщил один из собеседников "Европейской правды".

Другой добавил, что Словакия имела положительные переговоры с Европейской комиссией относительно своих оговорок относительно потерь от будущего прекращения поставок российского газа в ЕС (с 1 января 2028 года), и он прогнозирует скорое утверждение 18-го пакета санкций против РФ.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Ранее СМИ прогнозировали, что Словакия должна разблокировать 18-й пакет санкций после успешных переговоров с Еврокомиссией 3 июля в Братиславе.