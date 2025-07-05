CNN: Китай сказав ЄС, що не хоче поразки Росії у війні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у розмові з головною дипломаткою ЄС Каєю Каллас заявив, що Пекін не може прийняти поразку Росії у війні проти України.

Про це телеканал CNN дізнався від неназваного проінформованого посадовця, передає "Європейська правда".

Слова Вана Ї пролунали під час чотиригодинної зустрічі з Каллас у межах його візиту до Брюсселя в середу.

Зустріч "відзначилася жорстким, але шанобливим обміном думками з широкого кола питань – від кібербезпеки й рідкісноземельних металів до торговельних дисбалансів, Тайваню та Близького Сходу", сказав співрозмовник CNN.

Як пояснив Каллас очільник китайського МЗС, КНР не може прийняти поразки Росії, оскільки це "може дозволити США повністю зосередити свою увагу на Китаї", зазначає CNN.

Співрозмовник телеканалу припустив, що ці слова свідчать: Китай може віддати перевагу тривалій війні в Україні, яка не дозволить США зосередитися на суперництві з ним.

Слова Вана Ї суперечать публічній позиції Пекіна щодо нейтралітету в конфлікті та прагнення досягти миру шляхом "переговорів, припинення вогню та встановлення миру".

Китай раніше неодноразово мусив заперечувати, що постачає Росії зброю для використання в Україні, наполягаючи на тому, що він не постачає зброю жодній зі сторін і має "неупереджену позицію" щодо війни.

Водночас у США минулого року заявили, що Пекін фактично став на російський бік у війні та безпосередньо допомагає військовій машині Росії.