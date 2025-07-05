CNN: Китай сказал ЕС, что не хочет поражения России в войне

Министр иностранных дел Китая Ван И в беседе с главным дипломатом ЕС Каей Каллас заявил, что Пекин не может принять поражение России в войне против Украины.

Об этом телеканал CNN узнал от неназванного информированного чиновника, передает "Европейская правда".

Слова Вана И прозвучали во время четырехчасовой встречи с Каллас в рамках его визита в Брюссель в среду.

Встреча "отличалась жестким, но уважительным обменом мнениями по широкому кругу вопросов – от кибербезопасности и редкоземельных металлов до торговых дисбалансов, Тайваня и Ближнего Востока", сказал собеседник CNN.

Как пояснил Каллас глава китайского МИД, КНР не может принять поражения России, поскольку это "может позволить США полностью сосредоточить свое внимание на Китае", отмечает CNN.

Собеседник телеканала предположил, что эти слова свидетельствуют: Китай может отдать предпочтение длительной войне в Украине, которая не позволит США сосредоточиться на соперничестве с ним.

Слова Вана И противоречат публичной позиции Пекина относительно нейтралитета в конфликте и стремления достичь мира путем "переговоров, прекращения огня и установления мира".

Китай ранее неоднократно вынужден был отрицать, что поставляет России оружие для использования в Украине, настаивая на том, что он не поставляет оружие ни одной из сторон и занимает "беспристрастную позицию" в отношении войны.

В то же время в США в прошлом году заявили, что Пекин фактически встал на сторону России в войне и непосредственно помогает военной машине России.