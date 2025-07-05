З Додіка зняли ордер на арешт, але встановили обмеження

Суд Боснії і Герцеговини у пʼятницю скасував ордер на арешт президента Республіки Сербської Мілорада Додіка, якому інкримінують замах на конституційний лад, та замінив його обмежувальними заходами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на балканську службу "Радіо Свобода".

У пʼятницю Додік добровільно з'явився до прокуратури Боснії і Герцеговини для допиту, незважаючи на те, що протягом кількох місяців переховувався від правоохоронців.

Того ж дня, на пропозицію прокуратури, Додіка доставили до Суду БіГ, який припинив дію ордеру на арешт, натомість зобовʼязав фігуранта періодично зʼявлятись до "органу державної влади".

"Підозрюваного конкретно попередили, що він може бути затриманий, якщо порушить зобов'язання, передбачені певними заборонами", – заявили в суді та прокуратурі Боснії і Герцеговини.

У березні 2025 року прокуратура Боснії видала ордер на арешт Додіка та ще двох високопосадовців Республіки Сербської за антиконституційну діяльність.

Це сталось після того, як у лютому суд засудив Додіка до одного року ув'язнення і шестирічної заборони обіймати державні посади.

Його визнали винним у порушенні конституційного порядку, зокрема через ігнорування рішень верховного представника міжнародної спільноти в Боснії, Крістіана Шмідта, та ухвалення законів, які обмежують юрисдикцію державних інституцій у Республіці Сербській.

Додік публічно відмовився визнавати юрисдикцію державних органів та заявив, що не підкориться арешту.

Читайте також: Додік, якого не шкода: чи дадуть головному сепаратисту Балкан притулок у Росії.