С Додика сняли ордер на арест, но установили ограничения

Суд Боснии и Герцеговины в пятницу отменил ордер на арест президента Республики Сербской Милорада Додика, которому инкриминируют покушение на конституционный строй, и заменил его ограничительными мерами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на балканскую службу "Радио Свобода".

В пятницу Додик добровольно явился в прокуратуру Боснии и Герцеговины для допроса, несмотря на то, что в течение нескольких месяцев скрывался от правоохранителей.

В тот же день, по предложению прокуратуры, Додика доставили в Суд БиГ, который приостановил действие ордера на арест, зато обязал фигуранта периодически являться в "орган государственной власти".

"Подозреваемого конкретно предупредили, что он может быть задержан, если нарушит обязательства, предусмотренные определенными запретами", – заявили в суде и прокуратуре Боснии и Герцеговины.

В марте 2025 года прокуратура Боснии выдала ордер на арест Додика и еще двух высокопоставленных чиновников Республики Сербской за антиконституционную деятельность.

Это произошло после того, как в феврале суд приговорил Додика к одному году тюремного заключения и шестилетнему запрету занимать государственные должности.

Его признали виновным в нарушении конституционного порядка, в частности из-за игнорирования решений верховного представителя международного сообщества в Боснии Кристиана Шмидта и принятия законов, ограничивающих юрисдикцию государственных институтов в Республике Сербской.

Додик публично отказался признавать юрисдикцию государственных органов и заявил, что не подчинится аресту.

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