Міністр Німеччини проти заборони сідати за кермо після келиха шампанського

Федеральний міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер виступив проти скасування межі допустимого вмісту алкоголю в крові водіїв.

Про це він заявив в інтервʼю виданням Funke Mediengruppe, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Нині в Німеччині водіям віком від 21 року дозволяється мати 0,5 проміле алкоголю в крові, аби сідати за кермо. Але нещодавно міністр транспорту землі Бранденбург Детлеф Табберт закликав знизити його до нуля.

"Я, звичайно, рекомендую сідати за кермо без алкоголю", – прокоментував пропозицію Шнідер.

Він водночас заявив, що вважає нинішню межу в 0,5 проміле "достатньою і цільовою".

"На багатьох світських заходах з ввічливості люди піднімають келих і роблять ковток, не ставлячи тим самим під загрозу дорожній рух", – пояснив федеральний міністр.

Більш категорично, однак, глава німецького Міністерства транспорту висловився щодо споживання водіями канабісу.

"Вплив цієї речовини на дорожній рух я вважаю відносно непередбачуваним. Ми маємо уважно розглянути це питання протягом цього виборчого періоду", – закликав Шнідер.

У Німеччині водії з рівнем алкоголю в крові менше 0,5 проміле не караються, якщо вони не виявляють ознак нездатності керувати транспортним засобом. В іншому випадку, залежно від вмісту алкоголю в крові, їм загрожує штраф чи кримінальна відповідальність.

Минулого року після тривалої суперечки між Німеччиною та Італією німецьким водіям повернули покарання за порушення правил дорожнього руху під час перебування в Італії.